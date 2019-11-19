السعودية تتعادل مع باراجواي وديا





خيم التعادل السلبي على مواجهة المنتخب السعودي أمام منتجب باراجواي، في المباراة التي جمعت بينهم وديا، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الاستعدادات لبطولة خليجي 24 في قطر، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



واستحوذ منتخب باراجواي على الكرة خلال الشوط الأول، بحثا عن هدف يربك حسابات السعودية، الذي صمد أمام الهجمات المنظمة للضيوف.



ومع بداية الشوط الثاني أضاع هارونا كمارا هدف مؤكد من داخل منطقة الجزاء لكنه طباطأ في التسديد على المرمى.



واستر كمارا في إهدار الفرص عندما أهدر فرصة ثانية عند الدقيقة 75، بعدما منعه المدافع البروجوياني وابعد الكرة قبل التسجيل.



كما فشل لاعب الأخضر مختارعلي في استغلال فرصة محققع عند الدقيقة 81، والتي تصدى لها حارس باراجواي، ليعلن الحكم بعد انتهاء اللقاء تعادل المنتخبين سلبياً.



وكان تشكيل المنتخب السعودي أمام باراجواي كالآتي:-



حراسة المرمى: فواز القرني



خط الدفاع: عبدالرحمن العبيد – محمد خبراني – حسان تمبكتي – سلطان الغنام



خط الوسط: عبدالعزيز البيشي – عبدالرحمن الدوسري – عبدالإله المالكي – يحيى الشهري



قلب الهجوم: عبدالله الحمدان – فراس البريكان



وغاب عن المباراة جميع لاعبي الهلال، بسبب استعدادهم لمواجهة أوراوا رد ديموندز الياباني، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، على ملعب ساتياما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.