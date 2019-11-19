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نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الشوط الأول

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:46 م
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نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا
نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا
علاء خليف
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انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد جنوب إفريقيا والمقامة حاليًا على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، ومذاعة المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس "فضائيًا"، وتايم سبورتس "أرضيًا".

نتيجة الشوط الأول من مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية:
حسم التعادل السلبي أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمقامة بمصر، وتستمر حتي يوم 22 نوفمبر الجاري.

أبرز أحداث الشوط الأول من مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا:
جاءت أحداث الشوط الأول من مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا حافلة بالندية والمتعة والإثارة من جانب المنتخبين، بداية المباراة جاءت هجومية سريعة من جانب منتخبنا الوطني بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنافس، وسط تراجع دفاعي حذر من لاعبي منتخب "الأولاد".

وشهدت الدقائق الأولي من الشوط الأول تسديدة قوية أرضية من جانب منتخب جنوب إفريقيا، أمسكها محمد صبحي حارس مرمي منتخبنا المصري علي مرتين وكادت أن تتسبب في أزمة داخل منطقة جزاء الفراعنة.
أما أبرز هجمات منتخب مصر كانت عن طريق كرة عرضية أرسلها أحمد أبوالفتوح داخل منطقة جزاء جنوب إفريقيا بالدقيقة 14 وصلت إلي مصطفي محمد الذي ارتقي عاليًا وسدد كرة رأسية قوية ولكنها جاءت في منتصف مرمي الضيوف وأمسك بها الحارس بثبات شديد.

بعد مرور أول ربع ساعة من اللقاء بدأ تبادل الهجمات بين المنتخبين، وحاول كلاهما الوصول لمرمي الآخر من أجل إحراز هدف التقدم، ولكن لم تسفر الهجمات عن أي أهداف.

وأضاف منتخب جنوب إفريقيا فرصة هدف مؤكد بالدقيقة 27 بعد هجمة سريعة من الجهة اليسري أرسلها لاعب الفريق عرضية أرضية مرت من يد محمد صبحي حارس مرمي الفراعنة بمحاذاة خط المرمي وأمام لاعبي المنتخبين وخرجت خارج الملعب.

استمر الضغط الهجومي من جانب منتخب مصر خلال الربع ساعة الأخير بالمباراة، وخاصة عبر تحركات رمضان صبحي والذي تسبب في صداع لدفاع جنوب إفريقيا في الشوط الأول بفضل سرعته وتمريراته الرائعة وقدراته الهائلة على المراوغة، ولكن فشل لاعبي منتخبنا الوطني في الوصول لشباك الضيوف.

شهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء محاولات علي استحياء من لاعبي الفريقين لكنها لم تسفر عن أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.

إحياء ذكري شهداء مذبحة "الدفاع الجوي" في الدقيقة 20:
شهدت مباراة اليوم بين مصر وجنوب إفريقيا حضور جماهيري كبير في ستاد القاهرة من جانب الجماهير المصرية التي زحفت علي ملعب اللقاء لمؤازرة المنتخب ومساندته في تحقيق حلم التأهل للأولمبياد، وحرصت الجماهير علي إحياء شهداء مذبحة "الدفاع الجوي" التي حدثت خلال لقاء الزمالك وإنبي وراح ضحيتها 20 مشجعًا، حيث قام الجمهور بإضاءة أضواء الهواتف المحمولة عند الدقيقة 20 من اللقاء احياءًا لذكري الشهداء.
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