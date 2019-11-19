أخبار محمد صلاح اليوم 19 نوفمبر: ليفربول يفضل نجم برشلونة على صلاح.. وأخر تفاصيل إصابته





يقدم لكم "الفجر الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق الثلاثاء 19 من نوفمبر الجاري.





أخبار محمد صلاح





سواريز يتفوق على محمد صلاح

تفوق الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني الحالي وليفربول السابق، على المصري محمد صلاح نجم الريدز، في جائزة لاعب العقد بالفريق حسب اختيارات محرري موقع "ليفريول إيكو".





ونافس النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، زملاءه ساديو ماني وفيرجيل فان دايك وروبيرتو فيرمينو، بالإضافة إلى نجم برشلونة الحالي وليفربول السابق لويس سواريز على لقب لاعب العقد في الريدز.





وأجرى الموقع استفتاء بين محرريه ليختار كل منهم من يراه من وجهة نظره أفضل لاعب في ليفربول خلال السنوات العشر سنوات الأخيرة.





وأعلن الموقع عن اختيارات محرريه حيث صوت كل من بول جورست وأيان دويل لصالح ليس سواريز، فيما وقع اختيار شين برادبوري على ساديو ماني ودان كاي لصالح فيرجيل فان دايك فيما وقع اختيار ثيو سكوايرز على روبيرتو فيرمينو.





صلاح يصل إنجلترا بعد إنتهاء رحلة دبي





وصل محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، إلى العاصمة البريطانية لندن بعد قضائه إجازة قصيرة في مدينة دبي الإماراتية.





وغادر صلاح مديني دبي الإماراتية ، بعد إجازة قصيرة قضاها للتعافى من الإصابة التى يعانى منها في الكاحل.





وكان صلاح غاب عن مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2021 بالكاميرون.





"أخبار صلاح الآن"





نجم السيتي يتغزل في مهارات صلاح





أشاد جابرييل خيسوس مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بقدرات محمد صلاح مهاجم ليفربول رغم أنه لم يتدرب معه من قبل.





وقال جيسوس في تصريحات لجريدة ناشيونال الإماراتية، "لقد أظهر محمد صلاح جودته في الموسمين الأخيرين، فقد سجل الكثير من الأهداف، أنا لا أتدرب معه، لكنني أعلم مدى إمكانياته".





كلوب مهتم بعلاج صلاح قبل مواجهة بالاس





يسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، لتجهيز محمد صلاح نجم الفريق لمواجهة كريستال بالاس، بالبريميرليج.





ويعاني صلاح من إصابة في الكاحل، أبعدته عن مواجهتي مصر أمام كينيا وجزر القمر، بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.





ويلتقي ليفربول نظيره كريستال بالاس، يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر بمنافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



