Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط يلاشوت "الشوط الثاني" مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر كورة HD مشاهدة مباراة مصر بداية الشوط الثاني

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
شاهد مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، اليوم الثلاثاء 19-11-2019، مجانا مع ميركاتو داي، بث مباشر، نقل كتابي دقيقة بدقيقة. يرفع المنتخب المصري شعار “الانتقام” في وجه نظيره الجنوب أفريقي، مباراة مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا مباشر عندما يستضيفه على ستاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 19-11-2019، لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا. وبلغت مصر هذه المرحلة بعد اعتلاءها لصدارة المجموعة A، أما جنوب أفريقيا فقد احتلت المركز الثاني في المجموعة B.

يقدم موقع يلا شوت مساحات نيوز مشاهدة مباراة مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا مباشر اليوم 19-11-2019 يلا شوت منتخب مصر بث مباشر مصر وجنوب إفريقيا في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، حيث يلتقي منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر منتخب مصر الأولمبي بدون تقطيع ويبحث الكثير من متابعي مصر وجنوب إفريقيا عن بث مباشر مباراة مصر وجنوب إفريقيا اون لاين شاشة كاملة بدون إعلانات مزعجة وتردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وجنوب إفريقيا قناة بي ان سبورت HD مجانا فضلا عن تشكيل مصر اليوم أمام جنوب إفريقيا.

يلا شوت مساحات نيوز مشاهدة مباراة مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا مباشر اليوم 19-11-2019 يلا شوت منتخب مصر بث مباشر

استأنف المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، تدريباته مساء السبت، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا في إطار الدور نصف النهائي لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. التفاصيل يلعب منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الجنوب أفريقي في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للمسابقة القارية. تستضيف مصر البطولة حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، ويتأهل لأولمبياد طوكيو المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة. خاض المنتخب تدريباته بعد الحصول على راحة أمس الجمعة، عقب حسم التأهل للمربع الذهبي وتحقيق العلامة الكاملة، بعد الفوز على منتخب الكاميرون أول أمس الخميس بنتيجة 21 في ختام دور المجموعات.

Advertisements

أخبار تهمك

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر NOW جول RAMADAN SOPHY

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

منذ ساعة و 10 دقيقة

يلا Time Sports مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر تايم سبورت YouTube يلا شوت رابط ماتش مصر اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ ساعة الا ربع

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان

منذ ساعتين

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «ON SPORT» هدف رمضان رابط مصر HD TIME

منذ 42 دقيقة

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

منذ ساعة و 6 دقيقة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يومين

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ 38 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ ساعة و 22 دقيقة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ ساعة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش مصر time sport live

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:36 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر NOW جول RAMADAN SOPHY

07:52 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش مصر time sport live

07:46 م

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

07:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status