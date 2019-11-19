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في عيد ميلاده.. خالد أبو بكر: "كل مصري نفسه يقول للسيسي كل سنة وأنت طيب"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:28 م
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
هدى عبدالرازق
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هنأ الإعلامي خالد أبو بكر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد ميلاده، قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا ريس على المستوى الإنساني، وربنا يعطيك الصحة، وتواصل مسيرتك في خدمة الوطن".

وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن مثل هذه المناسبة معتاد أن يقضيها الإنسان مع أسرته، ولكن الوظيفة العمة جعلت الرئيس السيسي يقضي هذه المناسبة في ألمانيا بين الاجتماعات والمقابلات لخدمة مصر.

وأضاف الإعلامي خالد أبو بكر، "كل مصري نفسه يقول للرئيس السيسي كل سنة وأنت طيب يا ريس، وترجع بالسلامة، وتحتفل بين أولادك وأسرتك وأحفادك".

هذا ويتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ألمانيا؛ للمشاركة في قمة "العشرين وأفريقيا"، حيث عقد عدة لقاءات مع مسئولين ألمان منهم المستشار أنجيلا ميركل.

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