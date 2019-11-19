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رئيس الهيئة العربية للتصنيع: أصبح لدينا ثقل سياسي كبير عالميًا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:16 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
هدى عبدالرازق
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قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن التعاون المصري مع دولة كبيرة بحجم ألمانيا هو مكسب لمصر، ويأتي في إطار مجهودات الرئيس السيسي في توثيق العلاقات المصرية مع كل الدول، حيث أصبح لدى مصر ثقل سياسي كبير.

وأشار "التراس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر تستهدف أن تتعاون مع كبرى الشركات العالمية، بل وتنقل التكنولوجيا إلى الداخل المصري، موضحًا أن الهيئة العربية للتصنيع وقعت 4 اتفاقيات اليوم في برلين.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات عن التحول الرقمي، واتفاقية خاصة لصناعة معدات لنظافة الشوارع والمستشفيات، واتفاقية لتأمين اللوحات المعدنية للسيارات، مؤكدا أن الجانب الألماني يرحب بالتعاون مع مصر، وتم النظر إلى مصر أنها ركيزة استقرار المنطقة.

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