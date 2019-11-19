Advertisements
Advertisements
Advertisements

سفارة أمريكا بالسودان: واشنطن تؤكد دعمها للحكومة الانتقالية السودانية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:01 م
Advertisements
الحكومة الانتقالية السودانية
الحكومة الانتقالية السودانية
الفجر السعودي
Advertisements

أعلن براين شوكان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تدعم الحكومة الانتقالية بالسودان، حتى تتمكن من قيادة التغيير الذي حدث بالبلاد.

وجاء ذلك خلال زيارة القائم بأعمال السفارة الأمريكية، إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال شوكان: إن "السفارة الأمريكية بالخرطوم انخرطت خلال الفترة الماضية، في عقد سلسلة من اللقاءات مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء والناشطين؛ لدعم وتقوية العلاقات بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك".

وتطرق القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم إلى المساعدات، التي ظلت تقدمها بلاده للسودان، والتي قال: إن "تكلفتها قد بلغت 350 مليون دولار".

ووصف القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، في تصريحات صحفية، اللقاء بوالي شمال دارفور المكلف بأنه كان "جيدا ومثمرا" مكنه من التعرف على التغيير، الذي أحدثته الثورة السودانية على الأوضاع بدارفور.

كما يشار إلى أن السودان تطالب الولايات المتحدة الأمريكية، منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير في شهر إبريل الماضي، برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أدرجت السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993، بسبب ما وصفته برعاية حكومة البشير الإسلامية آنذاك لـ "الإرهاب".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

واشنطن السودانية السودان الحكومة الانتقالية السودانية الحكومة الانتقالية أمريكا

أخبار تهمك

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يومين

يلا Time Sports مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر تايم سبورت YouTube يلا شوت رابط ماتش مصر اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ ساعة الا ربع

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش مصر time sport live

منذ أقل من ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ 39 دقيقة

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر NOW جول RAMADAN SOPHY

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ ساعة

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

منذ ساعة و 7 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان

منذ ساعتين

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ ساعة و 23 دقيقة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «ON SPORT» هدف رمضان رابط مصر HD TIME

منذ 43 دقيقة

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

البشير يعين مدير الاستخبارات السابق سفيرًا للسودان بواشنطن

عاجل.. واشنطن تدرس رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب

الولايات المتحدة: مسألة رفع السودان من قائمة الإرهاب أصبحت وشيكة

"كوتيسيس": أمريكا ترفع اسم السودان من قائمة الإرهاب قريبا

السفير الأمريكي بالخرطوم: حذف السودان من قائمة الإرهاب قريبا

أمريكا كلمة السر.. كيف نجحت السودان في رفع اسمها من قوائم الإرهاب؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:36 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر NOW جول RAMADAN SOPHY

07:52 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش مصر time sport live

07:46 م

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

07:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status