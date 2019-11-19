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خبير اقتصادي: استثمار موسكو خارج حدودها في مصر أمر مستحدث

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:10 م
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الدكتور علي الإدريسي
الدكتور علي الإدريسي
كساب أحمد
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قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة الروسية لتي لم تفكر في الاستثمار خارج حدودها تمامًا، واستثمار موسكو خارج حدودها في إفريقيا، وبالأخص في مصر "مستحدث"، أمر لم يكن موجود الفترة السابقة.

وتابع "الإدريسي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي يمر بالعديد من التحديات، والسبيل الأمثل للخروج من هذه التحديات تتمثل في رفع معدل الاستثمار الخارجي، والاستفادة من الموارد الطبيعية الموجود في القارة السمراء.

ولفت إلى أن القارة الإفريقية بدأت تتعامل مع العالم بشافية مطلقة، وهذا واضح من حديث القارة عن التحديات التي تواجه القارة من إرهاب، وفساد، والبحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القارة السمراء طالبت العالم بتوفير أدوات تمويل للقضاء على الإرهاب والهجرة الغير شرعية، خاصة أن هذه الظاهر ناتجة من سوء الوضع الاقتصادي.
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الكلمات المفتاحية

خارج حدودها الاستثمارات الروسية الاستثمارات الاجنبية

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