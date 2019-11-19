kora ماتش HD مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر رابط كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا كورة أتش دي live

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الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:06 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع "الفجر"، بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء في المباراة التي تجمع المنتخبين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم بجودات متعددة.
ستكون هناك مواجهة من نوع خاص بين هجوم الفراعنة الأقوى في البطولة بتسعة أهداف بقيادة مصطفى محمد الهداف حتى الآن بأربعة أهداف، مع دفاع جنوب إفريقيا الأقوى في البطولة حيث لم تهتز شباكه.

والتقى المنتخبان مرتين ودياً قبل انطلاق البطولة فتعادلا في الأولى سلبا وفاز الفراعنة 1-صفر في الثانية.

وقال مدرب مصر شوقي غريب، في تصريحات له: "استعدينا بشكل خاص لمواجهة جنوب إفريقيا في نصف النهائي، وأنهينا مرحلة مهمة، لكن القادم أهم، ولا بديل لدينا سوى تحقيق الفوز فقط، هو ما يعني التأهل رسميا لأولمبياد طوكيو 2020، ثم خوض المباراة النهائية سعياً لتحقيق اللقب للمرة الأولى".

وتابع: "نحتاج لتركيز شديد مع تنفيذ التعليمات واستثمار الفرص، خاصة ، وأن المنافس كتاب مفتوح لنا، لعبنا معهم مرتين وديا، ونعلم نقاط القوة والضعف لديهم".

من جانبه ، قال مدرب جنوب إفريقيا ديفيد نوتواني خلال المؤتمر الصحافي عقب التأهل لنصف النهائي: "علينا إعادة تجهيز اللاعبين لمباراة مصر، المؤكد أننا سنخوض مواجهة صعبة للغاية والحظوظ متساوية بيننا وكلانا يلعب من أجل التأهل للنهائي وليس النهائي فقط بل للمشاركة في الأولمبياد، لذلك المباراة ستكون حماسية للغاية".

وتابع: "سأحاول تجهيز اللاعبين فنياً ونفسيا للعب في استاد القاهرة، أمام الحشد الكبير من الجماهير المصرية المنتظر حضورها".

وأضاف "أعلم أننا سنواجه أقوى هجوم في البطولة خاصة الثنائي مصطفى محمد ورمضان صبحي".

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