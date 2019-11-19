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«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:00 م
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بوابة الفجر
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كورة ستار مشاهدة البث المباشر لمواجهة منتخب مصر بقيادة مدربه شوقي غريب مع منتخب جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما GOAL KOORA.

يلا كورة ونجح منتخب مصر في الصعود لدور النصف نهائي كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على جميع منتخبات المجموعة YALA KOORA حيث فاز على منتخب مالي بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد، وأيضا ضد منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد واحرزهما مصطفى محمد KOORA LIVE بينما جاء الانتصار الثالث على منتخب غانا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين حيث سجل الاهداف كل من مصطفى محمد ورمضان صبحي وأحمد ياسر ريان COOL KOORA.

كورة أونلاين وتأهل منتخب غانا من تلك المجموعة كوصيف برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع منتخب الكاميرون والفوز ضد منتخب مالي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وذلك بفارق هدف وحيد عن منتخب الكاميرون والذي كان يحمل نفس الرصيد من النقاط KOORA ONLINE.

يلا لايف تابع البث المباشر بين منتخب مصر ومنتخب جنوب أفريقيا عبر اليوتيوب بدون تقطيع وعبر بث الأسطورة ALASTORA وكانت المجموعة الثانية قد تأهل منها كمتصدر منتخب كوت ديفوار بانتصارين على منتخبي زامبيا ونيجيريا، بينما صعد منتخب جنوب افريقيا كوصيف المجموعة برصيد 5 نقاط بعد التعادل مع كوت ديفوار وزامبيا وتحقيق الفوز الوحيد على منتخب كوت ديفوار بالجولة الأخيرة YALA KOORA.

كورة لايف ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على منتخب جنوب افريقيا من أجل خطف بطاقة إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث يتأهل أو ثلاث مراكز في البطولة إلى الأولمبياد فقط من بطولة كأس الأمم الأفريقية COOL KOORA وأيضا من أجل تعويض هزيمة منتخب مصر الأول من جنوب افريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية على ستاد القاهرة الدولي بنتيجة هدف نظيف من دور الثمن نهائي في البطولة التي أقيمت على أرض مصر BEIN MATSH.

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