دبلوماسي سابق: السيسي نقل مصر للعالم كفرصة استثمارية واعدة





علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين وإفريقيا، قائلًا إنه ملتقى هام جدًا على صعيد دعم العلاقات بين إفريقيا ومجموعة العشرين.وأضاف "حجازي"، خلال مداخة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e" مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي تحدث باسم إفريقيا، ونقل مصر للعالم كفرصة استثمارية واعدة، وأحيا العلاقات الاستراتيجية التي عبرت عن نفسها في العديد من المشاهد، أهمها لقائه مع المستشارة الألمانية، وزيرة الدفاع الألمانية، ولقائه بشركات ألمانية كبرى، وغيرها من اللقاءات الهامة.وأشار مساعد وزير الخارجبة الأسبق، إلى أن العلاقات المصرية الألمانية استراتيجية، لافتًا إلى أن هناك تقدير دولي لجهود مصر والرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب.