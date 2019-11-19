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مي عمر بطلة مسلسل ياسر جلال الجديد "الفتوة"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:00 م
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مي عمر
مي عمر
هبة أحمد
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تعاقدت الفنانة مي عمر، على مسلسل "الفتوة"، لتخوض به الماراثون الرمضاني لعام 2020 مع الفنان ياسر جلال، وتدور أحداث المسلسل فى الماضي قبل مئة عام، ومن المُقرر أن يبدأ تصوير المسلسل الشهر القادم، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.


ومن الجدير بالذكر أن مي وقعت مؤخرًا عقدًا مع سارة الطباخ، المالكة لشركة "ايرث برودكشن" لتتولى إدارة أعمالها الفنية.

وفي سياق آخر، يُشار أن مي شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "ولد الغلابة"، وحققت من خلال دور فرح نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة أحمد السقا، مي عمر، سلوي عثمان، هادي الجيار، كريم عفيفي، هبة مجدي، مجدي بدر، إدوارد، إنجي المقدم، ومن تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي.

ومن الجدير بالذكر أن ياسر جلال شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لمس أكتاف"، وحقق من خلال ذلك المسلسل نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، كرم جابر، محمد عز، هاجر الشرنوبي، هبة عبد الغني، حنان مطاوع، ايمان العاصي.
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الكلمات المفتاحية

ياسر جلال مي عمر محمد رمضان الفتوة الاسطورة

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