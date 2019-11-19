البورصات الأوربية تتراجع بنهاية التعاملات ولندن تغرد خارج السرب





أغلقت معظم البورصات الأوربية على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، لتغلق معظم القطاعات بالمنطقة الحمراء بينما ارتفع قطاع السفر والترفيه بنحو 0.6 بالمائة.





وفقد مؤشر "ستوكس 600" نحو 0.1 بالمائة ليسجل 405.5 نقطة.





وهبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 5909.05 نقطة.





وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 7323.8 نقطة.





وقفز مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 13221.1 نقطة.





وبارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة هامشية بلغت 0.06 بالمائة ليسجل 1.1079 دولار.