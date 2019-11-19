يلا Time Sports مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر تايم سبورت YouTube يلا شوت رابط ماتش مصر اليون بدون تقطيع مجانًا

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الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:54 م
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بوابة الفجر
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يستضيف منتخب مصر تحت 23 عام لمواجهة نظيره منتخب جنوب إفريقيا يوم غدا الثلاثاء 19 نوفمبر ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا
وستذاع مباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم على قناة "BEIN SPORTS HD 10" وعلى قناة "تايم سبورت".

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا
وستلعب مباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا غدا في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة.

بث مباشر لمباراة مصر وجنوب إفريقيا بكأس إفريقيا
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا منتخب ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا
وسيواجه الفائز من مباراة منتخب مصر Kora goal ومنتخب جنوب إفريقيا الفائز من مباراة منتخب كوت ديفوار ومنتخب غانا اليوم أيضا يوم الجمعة القادمة ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.

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