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«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر NOW جول RAMADAN SOPHY

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:52 م
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بوابة الفجر
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يستعد منتخب مصر KORA ONLINE تحت 23 عام لمواجهة نظيره منتخب جنوب إفريقيا يوم غدا الثلاثاء 19 نوفمبر ضمن منافسات الدور نصف النهائي KORA GOAL من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا
وستلعب مباراة منتخب مصر KORA LIVE تحت 23 عام ضد نظيره منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا غدا في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا
وستذاع مباراة منتخب مصر YALLA SHOOT تحت 23 عام ضد نظيره منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم الثلاثاء من بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم على قناة "BEIN SPORTS HD 10" وعلى قناة "تايم سبورت".

بث مباشر لمباراة مصر وجنوب إفريقيا بكأس إفريقيا
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم الثلاثاء منتخب ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم الثلاثاء بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.
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