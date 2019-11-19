فيفي عبده تشارك جمهورها كواليس تصوير أحدث "فوتوسيشن"

خضعت الفنانة فيفي عبده، منذ أيام لجلسة تصوير جديدة، لصالح مجلة "vogue"، وظهرت خلال الجلسة بعدد من الإطلالات الكلاسيكية المختلفه وبدون مكياج.





ونشرت فيفي عبده، مجموعة من مقاطع الفيديو الجديدة لها خلال جلسة تصويرها لصالح مجلة "vogue"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على مقاطع الفيديو قائلة: "كواليس تصوير فوتوشوب مجلة vogue".





ولاقت مقاطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها

قائلًا:"ما شاء الله الفورير يجنن يا فوفه" وأضاف آخر "انت أجمل انسانة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"فوفا انتي أحلي بالمكياج الخفيف".





يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده، مسلسل "مملكة الغجر"، والذي شاركت به خلال رمضان الماضي، تدور أحداثه حول عالم الغجر وحياتهم وطقوسهم، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم حورية فرغلي، ونور فخري، وميار الغيطي، وأحمد كرارة، وحازم سمير، المسلسل من تأليف محمد الغيطي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.