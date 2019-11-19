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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش مصر time sport live

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:46 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر لايف بدون تقطيع، مشاهدة مباريات اليوم yalla shoot مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بث مباشر يوتيوب، كورة جول ينقل لكم اليوم البث الحي المباشر لمشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بدون تقطيع مباشر اون لاين بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

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موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم
البطولة : كاس أفريقيا تحت 23 سنة
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 10
معلق المباراة : احمد عبده
الساعة : 8:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 9:00 مساء بتوقيت السعودية
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