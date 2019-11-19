كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش مصر time sport live

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موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

البطولة : كاس أفريقيا تحت 23 سنة

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 10

معلق المباراة : احمد عبده

الساعة : 8:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت السعودية