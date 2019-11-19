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عاجل.. إصابة نجم الأهلي ونقله للمستشفي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:48 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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تعرض النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة خلال مباراة الفريق الأحمر الودية أمام الاتصالات.


وخاض الأهلي مباراة ودية عصر اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة أمام الاتصالات ونجح في تحقيق الفوز وديًا بهدف نظيف لوليد أزارو.


واشتكى أجاي من الإصابة خلال أحداث المباراة، ليتم نقله إلى مستشفى المعلمين ويجري أشعة على العضلة الأمامية وأثبتت الأشعة إصابة أجاي بإجهاد في العضلة الأمامية.


ومن المقرر أن يضع الجهاز الطبي للأهلي برنامجًا تأهيليًا للاعب النيجيري للتعافي من الإصابة والعودة للتدريبات الجماعية.


ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الاثنين المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز
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الاهلي والاتصالات الاهلي الأهلي إصابة أجايي أجايي

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