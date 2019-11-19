أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 19-11-2019.. وسعر طن الأسمنت يتراجع لليوم الثالث على التوالي

أسعار الأسمنت اليوم.. وسعر طن الأسمنت يتراجع لليوم الثالث على التوالي





واصلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء، التراجع لليوم الثالث على التوالي ، ليهبط سعر الأسمنت اليوم بنحو يتراوح ما بين جنيهان ويصل إلي 13 جنيهًا، وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء في مصر لحظة بلحظة وبصفة خاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت:





التغير في أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء.. وسعر طن الأسمنت لكل مصنع





مسلح العربية للأسمنت تراجعت 7 جنيهات 763 جنيهًا للطن النصر من العربية للأسمنت تراجع جنيهان ليسجل سعر 833 جنيهًا للطن أسعار أسمنت أسيك استقر عند 825 جنيهًا للطن أسعار أسمنت حورس تراجع 3 جنيهات ليسجل 815 جنيهًا أسعار أسمنت الصخرة تراجع 7 جنيهات ليسجل 808 جنيهًا للطن أسعار أسمنت لافارج مخصوص تراجع 5 جنيهات ليسجل 845 جنيهًا للطن سعر أسمنت أسوان تراجع 5 جنيهات ليسجل 810 جنيهًا سعر أسمنت العسكري استقر عند 805 جنيهًا سعر أسمنت سيناء تراجع 7 جنيهات ليسجل 813 جنيهًا سعر أسمنت حلوان تراجع 5 جنيهات ليسجل 875 جنيهًا للطن سعر أسمنت مصر بني سويف تراجع جنيهان ليسجل 823 جنيهًا للطن سعر أسمنت السويدي تراجع 10 جنيهات ليسجل 870 جنيهًا للطن سعر أسمنت المسلة تراجع 5 جنيهات ليسجل 810 جنيه سعر أسمنت العسكري بني سويف تراجع 5 جنيهات ليسجل 810 جنيهًا









أسعار الأسمنت الأبيض

سعر سيناء ابيض عادة 2450 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء 2420 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال 2375 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة 2400 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض 2400 جنيهًا للطن









أسعار الأسمنت مخلوط

اسمنت النخيل تراجع 3 جنيهات ليسجل 750 جنيهًا

اسمنت العمران 888 تراجع جنيهان ليسجل 748 جنيه

أسمنت الواحة تراجع جنيهان ليسجل 803 جنيها









أسعار الأسمنت المقاوم

أسمنت أسيك سي وتر استقر عند 860 جنيه أسمنت لافارج قاهر البحار تراجع 7 جنيهات ليسجل 903 جنيه السويدي المقاوم تراجع 13 جنيه ليسجل 900 جنيهًا للطن





















أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء

يشهد سوق مواد البناء حالة الإضطراب غير مسبوقة منذ نهاية الشهر الماضى لتجتاحه بقوة خلال النص الأول من شهر نوفمبر الجاري، وتشهد أسعار مواد البناء حالة كبيرة من التذبذب ما بين صعود وهبوط في أسعار الحديد وأسعار الأسمنت، وتستمر العلاقة العكسية بين سعر الحديد وسعر الأسمنت لليوم الثالث على التوالي، حيث ارتفع سعر طن الحديد وتراجع سعر طن الأسمنت.