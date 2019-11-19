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أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 19-11-2019.. وسعر طن الأسمنت يتراجع لليوم الثالث على التوالي
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:41 م
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الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم.. وسعر طن الأسمنت يتراجع لليوم الثالث على التوالي
واصلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء، التراجع لليوم الثالث على التوالي، ليهبط سعر الأسمنت اليوم بنحو يتراوح ما بين جنيهان ويصل إلي 13 جنيهًا، وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء في مصر لحظة بلحظة وبصفة خاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت:
التغير في أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء.. وسعر طن الأسمنت لكل مصنع
مسلح العربية للأسمنت تراجعت 7 جنيهات 763 جنيهًا للطن
النصر من العربية للأسمنت تراجع جنيهان ليسجل سعر 833 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت أسيك استقر عند 825 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت حورس تراجع 3 جنيهات ليسجل 815 جنيهًا
أسعار أسمنت الصخرة تراجع 7 جنيهات ليسجل 808 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت لافارج مخصوص تراجع 5 جنيهات ليسجل 845 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسوان تراجع 5 جنيهات ليسجل 810 جنيهًا
سعر أسمنت العسكري استقر عند 805 جنيهًا
سعر أسمنت سيناء تراجع 7 جنيهات ليسجل 813 جنيهًا
سعر أسمنت حلوان تراجع 5 جنيهات ليسجل 875 جنيهًا للطن
سعر أسمنت مصر بني سويف تراجع جنيهان ليسجل 823 جنيهًا للطن
سعر أسمنت السويدي تراجع 10 جنيهات ليسجل 870 جنيهًا للطن
سعر أسمنت المسلة تراجع 5 جنيهات ليسجل 810 جنيه
سعر أسمنت العسكري بني سويف تراجع 5 جنيهات ليسجل 810 جنيهًا
أسعار الأسمنت الأبيض
سعر سيناء ابيض عادة 2450 جنيهًا للطن
سعر سوبر سيناء 2420 جنيهًا للطن
سعر سوبر رويال 2375 جنيهًا للطن
سعر رويال عادة 2400 جنيهًا للطن
سعر الواحة الأبيض 2400 جنيهًا للطن
أسعار الأسمنت مخلوط
اسمنت النخيل تراجع 3 جنيهات ليسجل 750 جنيهًا
اسمنت العمران 888 تراجع جنيهان ليسجل 748 جنيه
أسمنت الواحة تراجع جنيهان ليسجل 803 جنيها
أسعار الأسمنت المقاوم
أسمنت أسيك سي وتر استقر عند 860 جنيه
أسمنت لافارج قاهر البحار تراجع 7 جنيهات ليسجل 903 جنيه
السويدي المقاوم تراجع 13 جنيه ليسجل 900 جنيهًا للطن
أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء
يشهد سوق مواد البناء حالة الإضطراب غير مسبوقة منذ نهاية الشهر الماضى لتجتاحه بقوة خلال النص الأول من شهر نوفمبر الجاري، وتشهد أسعار مواد البناء حالة كبيرة من التذبذب ما بين صعود وهبوط في أسعار الحديد وأسعار الأسمنت، وتستمر العلاقة العكسية بين سعر الحديد وسعر الأسمنت لليوم الثالث على التوالي، حيث ارتفع سعر طن الحديد وتراجع سعر طن الأسمنت.
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