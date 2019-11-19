عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY اونلاين beIN سبورت ماتش مصر NOW

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:41 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا يلا شوت لايف yalla shoot live، بث مباشر مباراة مصر وجنوب افريقيا في كأس أمم أفريقيا kora live تحت 23 عامًا، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة مصر وجنوب افريقيا ، هنا عبر موقع الفجر الرياضي kora on line

بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا


kora cool مباراة مصر وجنوب افريقيا دوري بلس، رابط youtube live مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا كورة اون لاين، بث مباشر مصر أمام جنوب أفريقيا يلا شوت بث مباشر مباراة مصر اليوم ضد جنوب أفريقيا كورة ستار كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا kora plus بلس يوتيوب مباراة مصر وجنوب افريقيا kora star، كورة ستار الاسطورة بث مباراة مصر وجنوب افريقيا يلا شوت توداي نيوز نتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا اليوم بث مباشر يلا شوت مصر وجنوب افريقيا yalla shoot

yalla shoot 7asry وفاز منتخبنا الأولمبي على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة الأولى kora live وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط والتي ضمت كلا من مالي وغانا والكاميرون وتأهل لمواجهة جنوب أفريقيا وصيف المجموعة الثانية التي وقع فيها برفقة كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار kora on line

يلا شوت بث مباشر مصر وجنوب افريقيا كورة انلاين، مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة مصر وجنوب افريقيا في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا كورة ستريم.

مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر يلا شوت مصر ضد جنوب افريقيا بث مباشر، يلا شووت مصر وجنوب افريقيا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا yalla shoot بث مباشر مصر ضد جنوب أفريقيا كورة لايف رابط ماتش مصر وجنوب افريقيا اليوم شووت كول كورة تابع ماتش مصر ضد وجنوب افريقيا kora live بث الاسطورة مشاهدة مصر ضد جنوب افريقيا live7hd رابط، مصر وجنوب افريقيا الآن يلا شوت اليوم، ماتش مصر ضد جنوب افريقيا يلا شوت حصري، كورة جول مصر ضد جنوب افريقيا بث مباشر kooora goal، كورة ستار مصر ضد جنوب افريقياyoutube live


شاهد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، اليوم الثلاثاء 19-11-2019، مجانا مع ميركاتو داي، بث مباشر، نقل كتابي دقيقة بدقيقة.

يرفع المنتخب المصري شعار “الانتقام” في وجه نظيره الجنوب أفريقي، عندما يستضيفه على ستاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 19-11-2019، لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وبلغت مصر هذه المرحلة بعد اعتلاءها لصدارة المجموعة A، أما جنوب أفريقيا فقد احتلت المركز الثاني في المجموعة B.

 
تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، على الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش العالمي.

كبار مصر بقيادة محمد صلاح كانوا قد ودعوا من الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا 2019 على يد جنوب أفريقيا، ما سبب احباط غير عادي للجمهور المصري الذي حضر اللقاء في ستاد القاهرة.

ويرغب قائد المنتخب الأولمبي “رمضان صبحي” مع هداف الفريق في هذه المسابقة “مصطفى محمد” وباقي المجموعة المتميزة التي يقودها المدرب شوقي غريب في الانتقام للكبار من أولاد البافانا بافانا بعدما تسببوا في ضياع حلم التتويج بكأس أمم أفريقيا الذي نظمته مصر الصيف الماضي، وهزيمتهم أمام الجمهور الغفير الذي ينوي أن يملأ مدرجات ستاد القاهرة، لمحاولة تفويت فرصة تأهل جنوب أفريقيا إلى طوكيو.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ يوم

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ يوم

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 4 ساعات

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

منذ ثلث ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

منذ 12 دقيقة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. تصريح مثير من شوبير عن منتخب مصر وتشكيل البدري

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان

منذ ساعة و 16 دقيقة

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ 7 دقائق

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ حوالي 13 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ 36 دقيقة

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يومين

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:59 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

07:28 م

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

01:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status