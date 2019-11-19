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مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر الآن Time Sport.. شاهد مجانا مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا بث مباشر beIN SPORT HD

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:41 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
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يُداعب منتخب مصر الأوليمبي حلمًا طال انتظاره بالتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، وذلك عندما يلتقي منتخب جنوب إفريقيا في مواجهة قوية اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمقامة على الأراضي المصرية وتستمر حتي 22 نوفمبر الجاري، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة بالبطولة إلي الأولمبياد مباشرة.. شاهد مباراة منتخب مصر KORA LIVE بدون تقطيع.

مشوار منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا COOL KORA:
البث المباشر – KORA ONLINE مباريات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بمصر، تابع لايف مباراة منتخب الفراعنة KOOORA4LIVE، حيث بدأ منتخبنا الوطني مشواره بالبطولة بالفوز على منتخب مالي بهدف دون رد، ثم تغلب في الجولة الثانية على منتخب غانا بنتيجة 3-2، بينما فاز على منتخب الكاميرون 2-1 في الجولة الثالثة، وتأهل للدور نصف النهائي متصدرًا لترتيب المجموعة الأولي برصيد9 نقاط، تابع بث مباشر KORA STAR مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا.

مشاهدة مباشرة – YALLA SHOOT مباريات منتخبنا الوطني بث مباشر LIVE، حيث صعد منتخب جنوب إفريقيا للدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية كـ"ثان" للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط جمعها، من فوز وحيد على منتخب كوت ديفوار بهدف دون رد، والتعادل سلبيًا في مباراتين ضد زامبيا ونيجيريا، كورة لايف مباراة منتخب الأولاد ONLINE.

موعد بث مباشر مباراة مصر وجنوب إفريقيا (حلم طوكيو) YALLA LIVE:
تابع لايف – مباراة مصر وجنوب إفريقيا NOW ماتش ، مشاهدة بث مباشر مباريات البطولة الإفريقية في مصر، حيث تنطلق أحداث المباراة المثيرة بين المنتخبين المصري والجنوب إفريقي في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش، اليوم الثلاثاء الموافق 19 – 11 – 2019، على ستاد القاهرة الدولي وبحضور جماهيري كبيرKOOORA4GOAL.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جنوب إفريقيا في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا:
كورة ستار – بث مباشر مباريات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، تابع الطريق إلي طوكيو 2020 مشاهدة مباشرةKORA GOAL، تابع لايف مباراة منتخب مصر KORA ONLINE TV، وتنقل قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية مباريات البطولة القارية بشكل حصري "فضائيًا"، بينما تذيع قناة تايم سبورتس المصرية مباريات البطولة ومنتخبنا الوطني على التردد الأرضي، كما يوفر موقعنا الفجر الرياضي روابط بث مباشر لمباراة منتخب الفراعنة علي رابط الاسطورة LIV7HD.

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