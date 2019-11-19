انفينكس HOT 8 يغير مفاهيم هواتف الفئة الاقتصادية.. "مراجعة شاملة"

تعتبر شركة انفينكس العلامة التجارية الرائدة للهواتف الذكية عبر الاإنترنت، والمتواجدة في أكثر من 30 سوق ناشئة حول العالم، التي رسخت منذ قدومها إلى السوق المصري لما يعرف بالهواتف الذكية ذات الفئة الاقتصادية، وكان أخر إصداراتها في هذه الفئة INFINIX HOT 8 الذي لاقى قبولاً كبيراً من المستخدمين في مصر.

ويعتبر INFINIX HOT 8 من هواتف الفئة الاقتصادية حيث يبلغ سعره حوالي 2300 جنيه، ويقدم عدد من المميزات والخصائص التي تضعها انفينكس لأول مرة في هذه الفئة وبهذا السعر.

ويركز هوت 8 على عدة مميزات رئيسية يتفرد بها عن أي هاتف ذكي في الفئة الاقتصادية وهي:

بطارية سعة 5000 مللي امبير

يأتي INFINIX HOT 8 ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير تستطيع الصمود لمدة 4 أيام من العمل الشاق واللعب والتصوير، كما أنها تعمل لمدة 11 يوم على وضعية ستاند باي (Standby mode) مع تشغيل الانترنت وكافة التطبيقات الخاصة بك في الخلفية.

وتظهر البطارية صلابة كبيرة فبعد استخدام شاق لمدة يوم كامل تنخفض البطارية بنسبة 29% فقط، وهو ما يصعب أن تجده في آى هاتف اخر في نفس الفئة.

لأول مرة.. شاشة 6.6 بوصة بتقنية HD PLUS

تقدم INFINIX في هاتفها الجديد HOT 8 أكبر شاشة في السوق المصري حتى الآن، حيث تأتي الشاشة 6.6 بوصة IBS LCD بدقة 1600 X 720 بكسل وكثافة 269 بكسل في كل بوصة، وهي مثالية لمشاهدة الأفلام والمسلسلات، والألعاب لذلك لقب الـ HOT 8 بـ "ملك الترفيه"، حيث يتيح تجربة مثالية للمشاهدة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً اليوتيوب.

ومن واقع التجربة تظهر الشاشة أداء ممتاز، كما أنها مريحة للعين، بما يتيح للمستخدم أكبر قدر من المتعة عند مشاهدة الفيديوهات وأطول وقت ممكن نتيجة لضخامة حجم البطارية.

سعة تخزين 64 جيجابت

"الذاكرة قد أمتلئت" رسالة ارهقت مستخدمى هواتف الفئة الاقتصادية لفترة طويلة لما يترتب عليها من ضرورة التدخل لمسح عدد من الفيديوهات أو الصور المخزنة على الهاتف لإتاحة مساحة تتيح للمستخدم سرعة مناسبة عند استخدامه للهاتف الذكي الخاص به، وما يصاحبها من ندم نتيجة اضطرار البعض لمسح بعض الفيديوهات التي يحبها أو يريد الاحتفاظ بها.

لكن انفينكس هوت 8 الجديد غير هذا المفهوم كلياً حيث رفع مساحة التخزين الداخلية بالهاتف إلى 64 جيجابت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجارام، وهى مساحة ضخمة تمكن المستخدم من الاحتفاظ بكافة الفيديوهات والألعاب والتطبيقات التي يحتاج إليها على هاتفه دون إرهاق، وهذه المساحة الضخمة تأتى لأول مرة في هذه الفئة وبهذا السعر من خلال INFINIX HOT 8، لتستمر انفينكس في الوفاء بوعدها للمستهلك المصري في تقديم أحدث تكنولوجيا بأفضل سعر ممكن.

مستشعر البصمة والتعرف على الوجه

حرصت انفينكس على أمان الهاتف بشكل كبير، وأمان المعلومات الخاصة بالمستخدم، وذلك من خلال خاصيتان للأمان وهما: مستشعر البصمة الموجود في ظهر الهاتف وهو مستشعر دقيق يعمل بحرفية عالية، لا يخطئ ولو لمرة واحدة.

كما أن HOT 8 مزود بخاصية التعرف على الوجه، وهي خاصية نادر وجودها في تلك الفئة، وتعمل بشكل ممتاز حيث أن الهاتف قادر على التعرف على وجه المستخدم من آى زاوية بشكل سلس وسهل.

3 كاميرات خلفية لصور أكثر إضاءة

اهتم هاتف انفينكس هوت 8، بالكاميرات المدعومة بخاصية الذكاء الاصطناعي، حيث يأتى الهاتف بثلاث كاميرات خلفية وفلاش رباعي مميز لإلتقاط أفضل الصور حتى مع ظروف الإضاءة المنخفضة، وتأتي كاميرا الهاتف الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.8 F وتستطيع تصوير فيديو حتى 1080 P أما الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجابكسل، وتستخدم في العزل لصور البورترية، أما الكاميرا الثالثة لتحسين الصورة في الإضاءة المنخفضة أو المنعدمة.

أما الكاميرا الأمامية لـ HOT 8 فتأتي بدقة 8 ميجابكسل، مع فتحة عدسة F2.0 و فلاش أمامي للتصوير في الإضاءة المنخفضة ويعمل أيضاً كلمبة إشعارات، وتتمع الكاميرا الأمامية بأداء متميز وصور واضحة بعزل جيد.

نظام تشغيل هواتف انفنيكس الجديد XOS 5.0.2

ويأتى هاتف INFINIX HOT 8 بمعالج ثماني النواة ميديا تك هيليو بي 22 المتميز، مع نظام تشغيل XOS 5.0.2 الجديد والذي يشتمل على خاصية YoParty التي توجد بشكل حصري في هاتف Infinix Hot 8 الجديد والذي يتيح لك إمكانية تحويل هواتف أصدقائك إلى نظام سماعات محمول.

حيث يدعم XOS 5.0.2 تشغيل الموسيقى عبر ما يصل إلى 6 أجهزة في وقت واحد، وتحويلها إلى نظام مكبر صوت واحد كبير تمامًا ويعطي الشعور انك في الحفلة!

فقط عن طريق توصيل أجهزتك عبر Wi-Fi ، يمكنك استضافة حفلة وتعزيز صوت الموسيقى الخاصة بك عن طريق مزامنتها مع جميع هواتف أصدقائك، كما يمكنك مشاركة قوائم التشغيل المفضلة لديك مع الأصدقاء ، أو استضافة حفلة للاستماع لألبوم الفنان المفضل لديك.

الإجابة أو رفض المكالمات باستخدام الإيماءات

يوفر XOS 5.0.2 قدرة جديدة على الرد وإنهاء المكالمات بأصابع بسيطة وإيماءات اليد دون الحاجة إلى لمس هاتفك فعليًا.

سيتيح لك ذلك استخدام يديك في وقت واحد لأشياء أخرى مثل تناول الطعام ، مع إمكانية الرد على المكالمات المهمة بسهولة دون لمس هاتفك.

يمكنك الآن ببساطة استخدام إيماءة "V" للرد على الهاتف أو توجيه راحة يدك أعلى شاشة هاتفك لرفض المكالمات.

تجربة لعب أسرع واكثر تشويقاً

يعني "وضع اللعب Game Mode" الذي يأتي مزودًا بـ "مساعد لعبة Game Assistant " أنه يمكنك الآن منع التطبيقات التي تشتت الانتباه أو الإشعارات المتطفلة مثل البريد الإلكتروني والأخبار والمحادثات و مواقع التواصل الاجتماعي والمكالمات للتركيز فقط على الألعاب.

ويمنحك XOS 5.0.2 أيضاً القدرة على البقاء على شاشتك دون إيقاف لعبتك واستمرار الرد على الدردشات والرسائل مع التطبيقات الاخري دون مقاطعة اللعب، ويمكنك أيضًا الانتقال بسرعة عبر الإنترنت لعرض خصائص اللعبة بينما تظل على شاشة اللعبة.

وسيجعلك INFINIX HOT 8 تستمتع بتشغيل اقوى الالعاب باستخدام اقوي معالجCPU بسلاسة عن طريق زيادة الذاكرة ، وتشغيل Wi-fi حصريًا للعبة ، وتبديل بطاقة sim للبيانات وكل هذا والمزيد يمكنك ان تقوم به اثناء اللعب دون تعطيل اللعبة أو الخروج منها.

طريقة أكثر ذكاءً للوصول إلى أدواتك المفضلة

يأتي XOS 5.0.2 مزودًا بخاصية Smart Panel ، وهي باختصار تتيح لك الوصول إلى أي تطبيق أو استخدام أي أداة على هاتفك من أي شاشة.

ويمكنك إنجاز الأمور بشكل أسرع من خلال التمرير السريع على أي شاشة للوصول إلى الميزة المفضلة لديك، كما يمكنك بسهولة التقاط صورة شخصية أو تسجيل فيديو من أي شاشة دون الحاجة إلى تحديد موقع تطبيق الكاميرا.

ويتيح لك XOS 5.0.2 الموجود بهاتف هوت 8 ، أيضًا الحصول على أداة Hi Translate سهلة الاستخدام ، مما يعني أنه يمكنك ترجمة لغة غير مألوفة إلى لغتك بذكاء دون الحاجة إلى مغادرة شاشتك الحالية.



