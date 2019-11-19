جال جادوت الإسرائيلية تشارك عمرو واكد فى فيلمها الجديد ""wonder woman".. والجمهور ينتقد

أعلن عمرو واكد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن مشاركته مع الممثلة الإسرائيلية جال جادوت في الجزء الثاني من فيلمها الجديد " wonder woman - المرأة الخارقة"، و الذي من المتوقع طرحة عام 2020.





وكتب عمرو واكد على صفحته الشخصية بموقع التغريدات "تويتر"، قائلًا: "تعاقدت على فيلم جديد انتظروا ظهوري فى فيلم wonder woman الجزء الثاني، من إخراج باتي جينكينز".





الهجوم على عمرو واكد

تعرض عمرو واكد لانتقادات كبيرة بعد إعلانه على موقع "تويتر" مشاركته فى فيلم المرأة الخارقة 1984، ليواجه غضب كبير وتعليقات حادة بسبب بطلة الفيلم "جال جادوت" التي تحمل الجنسية الإسرائيلية، والتي شاركت في خدمة جيش الإحتلال الصهيوني وهي البطولة المطلقة للفيلم الجديد الذي سيشارك به "wonder woman 1984"، ولاقت التغريدة هجومًا كبيرًا بالتطبيع مع إسرائيل وتصدر هاشتاج "#التطبيع_خيانة" للرد عليه، على غرار الإتهامات التي يواجها بالإرهاب والتحريض على العنف.





عمرو واكد يبرر التطبيع مع إسرائيل

بعد أن لاقي الفنان عمرو هجوم كبير نتيجة التطبيع الذي يقوم به بمشاركته بفيلم بطلته الأولي هي جال جادوت التي خدمت بالجيش الاسرائيلي، جاء تعليقه بأن هذا عمل فني يشارك فيه الكثير من الجنسيات مما لا يجعله تطبيع، قائلًا خلال تغريدة جديدة له: "علمني الفن ان أكون إنسانا قبل اي شيء. ان اعمل على نصرة قيم الإنسانية والحق والأخلاق. علمني ان أقف ضد الفعل والسلوك وليس الشخص. ان أكون صادق للإنسانية ابرك من ان أكون لأي شيء آخر. اعمل على ذلك ليلًا ونهارًا واحارب في نفسي التطرف والضغينة والكره لأي إنسان. او على الأقل أحاول جاهدا".





وإنهال عليه العديد من الانتقادات اللاذعة والهجوم الحاد من جديد، والرد عليه الجمهور: "هناك تناقد كبير ولا يوجد مبرر لواحد أظهر انه يدافع عن قضية من يوم ما طلعت "لا للتطبيع"، وأيضًا "الفيلم مثلت به الإسرائيلية جال جادوت، واليوم عمرو واكد يشارك به بكل فخر".





ما لا تعرفه عن "جال جادوت" الإسرائيلية التي تشارك عمرو واكد فيلمه الجديد

- جال جادوت، عارضة أزياء وممثلة إسرائيلية مواليد 30 أبريل عام 1985، خدمت لعامين في جيش الاحتلال الإسرائيلي ثم التحقت بكلية الحقوق.





- شاركت جال جادوت عام 2004 بأسم بلدها فى مسابقة ملكة جمال الكون وفازت.



