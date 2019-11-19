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رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YallaKora

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:34 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع منتخب مصر الأوليمبي ضد جنوب إفريقيا، والمقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقياجنوب إفريقيا على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر ضد جنوب إفريقيا ، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر ضد جنوب إفريقيا في كأس الأمم.

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