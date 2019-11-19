«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر جودة متعددة اليوم ON SPORT

يلا شوت بث مباشر مباراة المنتخب المصري الأولمبي ضد جنوب أفريقيا الان ، ويدخل المنتخب الوطني المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز خاصة وأنه صعد بالعلامة الكاملة من البطولة ولم يخسر أي مباراة بالإضافة إلى دخول اللاعبين بروح معنوية مرتفعة كون البطولة على أرضهم ووسط جمهورهم لذا فلا بديل عن الفوز والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 من أجل إدخال الفرحة على قلوب الجماهير المصرية، في المقابل يأمل منتخب جنوب افريقيا لتحقيق حلم بلاده والوصول إلى طوكيو 2020، بالرغم من صعوبة المباراة بسبب قوة المنافس الذي سيستغل عامل الارض والجمهور إلا أنه سيسعى لحصد الثلاث نقاط والخروج بالفوز من البطولة، وسيتم نقل اللقاء عبر شاشة قنوات تايم سبورت ماكس، وفى نصف النهائي الاخر يلتقي غانا وصيف المجموعة الاولى مع كوت ديفوار متصدر الثانية على أن تقام المباراة النهائية باستاد القاهرة فى الثامنة مساء يوم 22 نوفمبر الجارى، ويسبقها على نفس الملعب مباراة تحديد صاحب المركز الثالث فى الرابعة والنصف عصرا، ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 الصيف المقبل المنتخبات اصحاب المراكز الثلاثة الاولى عن قارة افريقيا.





يستضيف ستاد القاهرة الدولى اليوم نباراة قوية بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجنوب افريقيا كورة اون لاين ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا KOORA GOAL، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجنوب افريقيا YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع للمشاهدة أونلاين عبر KOORA STAR.





موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو

KOORA LIVE تنطلق مباراة منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا على ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءا بتوقيت السعودية والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات والسابعه مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجنوب افريقيا KOORA GOAL، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة مصر اليوم، YALLA SHOOT.





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KOORA STAR القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي

سيذاع لقاء منتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي على قناة beIN Sport HD 10 وعلى قناة تايم سبورت Time Sport HD ولكن التى تبث على التردد الأرضي، فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءا بتوقيت السعودية والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات والسابعه مساءا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مصر وجنوب افريقيا YALLA SHOOT.



