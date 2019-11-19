السيطرة على حريق هائل في ميت غمر

سيطرت قوات الحماية المدنية علي حريق اندلع في محل شنط حريمي بشارع عمر أفندي بمدينة ميت غمر بالدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد باندلاع حريق محل شنط بمدينة ميت غمر، وعلي الفور هرعت ٣ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وذلك برئاسة العميد ياسر البردويلي رئيس الحماية المدنية بميت غمر.



وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي وتمت السيطرة على الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.