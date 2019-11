"بظهر عارٍ" أروى جودة تغازل جمهورها بأحدث ظهور لها

وأطلت "أروى"، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام بإطلالة أنيقة".

وظهرت أروى بإطلالة جذابة مع وضع ميكب خفيف وإسدال شعرها على كتفيها، ولم تتكلف بوضع الإكسسوارات المكلفة، واعتمدت على إبراز أنوثتها بنظراتها الجذابة.





يذكر أن أروى جودة حصلت على لقب أفضل عارضة أزياء في العالم في مسابقة "BEST MODEL OF THE WORLD" في تركيا، في عامي 2004 و2005.