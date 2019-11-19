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«يلا KORA» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش مصر تايم سبورت beIN الاخبارية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:27 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر كورة لايف KORA STAR مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2019، على ملعب استاد القاهرة الدولي ، ضمن منافسات دور نصف النهائي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة ، ويعول شوقي غريب على نجوم المنتخب الأوليمبي وفي مقدمتهم رمضان صبحي وأبو الفتوح ومصطفى محمد هداف البطولة برصيد 4 أهداف.

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر كول كورة COOL KORA والقنوات الناقلة لها:-
تقام مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا ، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة .


مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر لايف كورة أون لاين
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