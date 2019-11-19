"بني سويف" أول الجامعات المصرية في علوم الفيزياء بتصنيف التايمز ٢٠٢٠

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن حصول الجامعة على المركز الأول في العلوم الفيزيائية على مستوى الجامعات المصرية والبالغ عددها 18 جامعة مصرية، والمركز 301 إلى 400 على العالم، وحصولها على المركز الثالث في علوم الحياة من ضمن 12 جامعة مصرية والمركز 601 على العالم، والمركز الثامن في العلوم الصحية والطبية ضمن 14 جامعة مصرية وذلك طبقا لتصنيف Time Higher Education البريطاني لعام 2020.



وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، أن التصنيف يعتمد علي خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات: التعليم "البيئة التعليمية بنسبة 30 %"؛ البحث حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30 %)؛ الاستشهادات "تأثير البحث بنسبة 30 %" العلاقات الدولية "أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5 %)؛ ودخل الصناعة "نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5 %".



وأضاف رئيس الجامعة، أن تضافر الجهود أحد أهم أسباب الحفاظ على المستوى العالمى للجامعة للعام الرابع على التوالي، إضافة الى جهود الباحثين في جميع المجالات من حيث عدد البحوث وبراءات الاختراع والمشاركة الدولية وأيضا الاستشهادات النوعية، وبصفة خاصة فى العلوم الفيزيائية حيث تتميز الجامعة بباحثين وعلماء من أفضل 100 فى العالم وأكثرهم استشهادا فى مجال الرياضيات هو الدكتور على بحراوي.



ووجه رئيس الجامعة الشكر الى وزارة التعليم العالي واللجنة القومية للتصنيف وبنك المعرفة على جهود التدريب والعمل على توصيل أفضل الخدمات البحثية والعلمية والمعرفية.

