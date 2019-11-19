يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19- 11 -2019 ، في البحرين والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار البحريني و الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في البحرين

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 13.25 دينار، والذهب "عيار21"، 15.46 دينار، وسعر "عيار 24" 17.67 دينار.

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 8.83 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في البحرين

دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار بحريني عيار الذهب 46.86 17.67 اسعار الذهب عيار 24 42.96 16.20 سعر الذهب عيار 22 41.01 15.46 اسعار الذهب عيار 21 35.15 13.25 اسعار الذهب عيار 18 27.34 10.31 سعر الذهب عيار 14 23.43 8.83 سعر الذهب عيار 12 1.457 549.53 اسعار أوقية الذهب 328.04 123.69 اسعار جنيه الذهب 46.862 17.670 اسعار كيلو الذهب

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في البحرين

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البحرين في الأيام السابقة في السوق البحرين .

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في البحرين