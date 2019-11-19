تشكيل مصر الرسمي أمام جنوب إفريقيا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر ON TIME مجانًا

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن تشكيل الفراعنة اليوم لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020، فى اللقاء الذى سيستضيفه ستاد القاهرة الدولى فى تمام الثامنه مساءا.





وحقق منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقى غريب الفوز فى دور المجموعات بالكامل بالتنتصار خلال الثلاث مباريات أمام مالى بهدف دون رد سجله مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأولمبي ونادى الزمالك ثم فوز على منتخب غانا بثلاثية مقابل هدفين سجلهم كل من مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأولمبي رمضان صبحي قائد مصر ولاعب الأهلي وأحمد ياسر ريان لاعب الجونة، ثم الفوزعلى الكاميرون بثنائية لهدف سجلهم المهاجم المتألق مصطفي محمد.





بينما صعد منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بعد إحتلاله المركز الثانى بالمجموعه الثانيه خلف منتخب كوتديفوار برصيد 5 نقاط جمعهم بالتعادل أمام كل من زامبيا ونيجيريا ثم الفوز على كوتديفوار.





وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي كالأتي :





حراسة المرمى : محمد صبحي





خط الدفاع : أحمد فتوح، أسامة جلال، محمد عبدالسلام، أحمد رمضان بيكهام، كريم العراقي





خط الوسط : أكرم توفيق، عمار حمدي





خط الهجوم : رمضان صبحي، مصطفي محمد، عبد الرحمن مجدي





ويذكر أن منتخب كوت ديفوار صعد للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على غانا 3-2 بركلات الترجيح.



