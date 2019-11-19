البحرين والعراق حبايب في التصفيات

تعادل منتخب العراق مع البحرين 0-0 يوم الثلاثاء على ستاد عمان الدولي في عمان، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.





ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطرة أمام المرمى، رغم سعي لاعبي الفريقين لحصد النقاط الثلاث المهمة في سباق المنافسة.





وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز هونغ كونغ على كمبوديا 2-0 على ستاد هونغ كونغ.





وحافظ منتخب العراق على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 9 نقاط للبحرين و6 لإيران التي لعبت أربع مباريات و5 لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.





وجاءت أحداث الشوط الهادئة هادئة من كلا الطرفين، حيث ندرت الفرص الخطرة أمام المرمى.





وكان البحريني سيد سعيد أبرز اللاعبين في الشوط الأول حيث شكل خطورة متواصلة على مرمى العراق عبر انطلاقاته في الجهة اليمنى، وسنحت له فرصة في منتصف الشوط عبر تسديدة من مسافة قريبة أبعدها المدافع أحمد إبراهيم.





في المقابل كانت أخطر فرص العراق بالدقيقة 36 عندما تبادل إبراهيم بايش التمرير مع ضرغام ماسماعيل في الجهة اليسرى قبل أن يتقدم ويسدد محاولة بيمناه ذهبت في الشباك من الخارج.





ولم يتغير الوضع كثيراً في الشوط الثاني، وسنحت فرصة للعراق في الدقيقة 65 عبر تسديدة بشار رسن التي تصدى لها الحارس سيد عباس.





وكاد البديل علي عباس يخطف هدف الفوز للعراق في الدقائق الأخيرة ولكن رأسيته ذهبت مباشرة في أحضان حارس مرمى البحريني.





وتقام الجولة السابعة من منافسات المجموعة يوم 26 آذار/مارس 2020، حيث تلتقي البحرين مع كمبوديا، وإيران مع هونغ كونغ.





وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل البحرين مع العراق 1-1 في المنامة وكمبوديا مع هونغ كونغ 1-1 في فنوم بينه، في حين شهدت الجولة الثانية فوز البحرين على كمبوديا 1-0 في فنوم بينه وإيران على هونغ كونغ 2-0 في هونغ كونغ، وشهدت الجولة الثالثة فوز إيران على كمبوديا 14-0 في طهران والعراق على هونغ كونغ 2-0 في البصرة، وشهدت الجولة الرابعة فوز العراق على كمبوديا 4-0 في فنوم بينه والبحرين على إيران 1-0 في المنامة، وشهدت الجولة الخامسة فوز العراق على إيران 2-1 في عمان وتعادل هونغ كونغ مع البحرين 0-0 في هونغ كونغ.





ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريق) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.





في المقابل تنتقل المنتخبات الـ24 التالية من أجل المشاركة في تصفيات كأس آسيا 2023 في الصين.



