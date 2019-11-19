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تكريم المتميزين في امتحانات المسار الوظيفي على مدار 3 سنوات في مياه الدقهلية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:52 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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كرم اليوم المهندس خالد حسين نصر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ كلًا من االعاملين المتميزين في امتحانات المسار الوظيفي خلال أعوام 2016-2017، و2017-2018، و2018-2019.

كما قام بتسليم شهادات المدربين المعتمدين في مجالات الهندسة، والكيمياء، والعلاقات العامة، وخدمة العملاء، والموارد البشرية.

وكرم الإدارات المعاونة للوصول لهذا المستوى المتميز بين الشركات التابعة.

وشارك في تسليم شهادات التكريم من الشركة القابضة كلًا من المهندس مصطفى فراج - مدير عام المسار الوظيفي بالشركة القابضة، وإيمان خضر - المشرف العام على الإدارة العام للمسار الوظيفي بالشركة القابضة، وأحمد قناوي - مدير إدارة المناهج بالشركة القابضة.

كما حضر علاء المنشاوي، وأيمن غنام، وسيد محمد، وبسمة فوزي، ومحمد فتحي - من الإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة.

وتم تسليم شهادات التكريم من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية كلًا من المهندس ناجي المتولي - مدير عام الأمن بالشركة، وعضو مجلس الإدارة، جمال عبد البديع - مدير عام مراكز خدمة العملاء، وعضو مجلس الإدارة، والمهندس محمد يوسف - مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا ونظم المعلومات، وعضو مجلس الإدارة، والكيميائي محمد حامد - مدير الإدارة العامة للتدريب بالشركة.

هذا وقد حرص المهندس خالد نصر على تكريمهم عرفانًا منه بدورهم في دعم التدريب بالشركة، ومن جانبه فقد أشاد بالمستوى المتميز الذي حققه المكرمين وتمنى لهم مزيدًا من التفوق والنجاح.

كما كرم الدكتور أحمد باتع فهمي - مدير البحث والتطوير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والذي حصل مؤخرًا على المركز الثاني بجائزة التميز الحكومي عن فئة الإبتكار والإبداع، ممثلًا عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتماعات العمرانية، وذلك عن فكرة إنتاج الغاز الحيوي (البيوجاز) من حمأة الصرف الصحي والمخلفات.
تكريم المتميزين في امتحانات المسار الوظيفي على مدار 3 سنوات في مياه الدقهلية
تكريم المتميزين في امتحانات المسار الوظيفي على مدار 3 سنوات في مياه الدقهلية
تكريم المتميزين في امتحانات المسار الوظيفي على مدار 3 سنوات في مياه الدقهلية
تكريم المتميزين في امتحانات المسار الوظيفي على مدار 3 سنوات في مياه الدقهلية
تكريم المتميزين في امتحانات المسار الوظيفي على مدار 3 سنوات في مياه الدقهلية
تكريم المتميزين في امتحانات المسار الوظيفي على مدار 3 سنوات في مياه الدقهلية
تكريم المتميزين في امتحانات المسار الوظيفي على مدار 3 سنوات في مياه الدقهلية
تكريم المتميزين في امتحانات المسار الوظيفي على مدار 3 سنوات في مياه الدقهلية
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