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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في عمان

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:47 م
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اسعارالذهب في عمان
اسعارالذهب في عمان
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-11-2019 ، في عمان والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال العماني و الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب الثلاثاء 19-11-2019 في البحرين

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 13.53 ريال عماني ، والذهب "عيار21"، 15.79 ريال عماني، وسعر "عيار 24" 18.04 ريال عماني .

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 9.02 ريال عماني  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء في عمان .

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في عمان

 

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ريال عماني

عيار الذهب

46.86

18.04

اسعار الذهب عيار 24

42.96

16.54

سعر الذهب عيار 22

41.01

15.79

اسعار الذهب عيار 21

35.15

13.53

اسعار الذهب عيار 18

27.34

10.53

سعر الذهب عيار 14

23.43

9.02

سعر الذهب عيار 12

1.457

561.15

اسعار أوقية الذهب

328.04

126.31

اسعار جنيه الذهب

46.862

18.043

اسعار كيلو الذهب

 وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في عمان  في الأيام السابقة في السوق العماني .

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في عمان

اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

18 نوفمبر

10.61

13.64

15.91

18.19

17 نوفمبر

10.61

13.64

15.91

18.19

16 نوفمبر

10.61

13.64

15.91

18.18

15 نوفمبر

10.65

13.69

15.98

18.26

14 نوفمبر

10.58

13.60

15.87

18.13

 

 

 

 

 

 

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