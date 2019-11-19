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مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:49 م
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بوابة الفجر
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وفاز منتخبنا الأولمبي على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة الأولى.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط والتي ضمت كلا من مالي وغانا والكاميرون وتأهل لمواجهة جنوب أفريقيا وصيف المجموعة الثانية التي وقع فيها برفقة كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار.

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