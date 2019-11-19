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"بشورط قصير" محمد عبدالرحمن يظهر على البوستر الدعائي لـ"لص بغداد"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:47 م
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محمد عبدالرحمن
محمد عبدالرحمن
اسماء زقزوق
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نشر الفنان الكوميدي محمد عبدالرحمن صورة البوستر الدعائي له في فيلم "لص بغداد" ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، حيث أحتوت الصورة على ظهوره مرتدياً ملابس شتوية على شورط قصير، وتم التصوير للبوستر في أجواء غابة حيث ظهر في خلفية الصورة قرد يقف على غصن شجرة.

وعلق محمد عبدالرحمن، على الصورة الدعائية لفيلمه الجديد: "مجدي، فيلم لص بغداد، يناير 2020 بجميع دور العرض بأذن الله"، حيث يقدم شخصية في إطار أحداث الفيلم تسمي "مجدى" وهى شخصية كوميدية تتسم بالمرح.

فيلم لص بغداد

هو فيلم كوميدي أكشن مصري، سوف يتم عرضه في أجازة نصف العام القادم "2020"،تدور أحداث الفيلم في جو من التشويق والإثارة، حول مغامرة كوميدية تحدث عندما يحاول أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

فيلم لص بغداد من إخراج أحمد خالد موسي، ومن تأليف تامر إبراهيم، ومن إنتاج أحمد بدوي، من بطولة محمد إمام، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، أحمد العوضي.

مسلسل الواد سيد الشحات

شارك الفنان محمد عبدالرحمن مؤخرا في مسلسل الواد سيد الشحات والذي عُرض في شهر رمضان الماضي "2019"، وحقق نجاحاً كبيراً، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول زوجين في بداية حياتهما الزوجية ويتعرضون لمشاكل كثيرة.

مسلسل الواد سيد الشحات من بطولة أحمد فهمي، هنا زاهد، محمد عبدالرحمن، بيومي فؤاد، المسلسل من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف و إبراهيم خطاب، ومن من إنتاج سينرجي، ومن إخراج أحمد الجندي.
بشورط قصير محمد عبدالرحمن يظهر على البوستر الدعائي لـلص بغداد
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