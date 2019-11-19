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المعارضة الإيرانية: مقتل 25 شخصا برصاص قوات الأمن في كرمانشاه

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:31 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفادت مصادر في المعارضة الإيرانية، مساء الثلاثاء، بمقتل 25 شخصا برصاص قوات الأمن في كرمانشاه، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت منظمة العفو الدولية، مساء الثلاثاء، مقتل 106 متظاهرين على الأقل في 21 مدينة إيرانية.

وأوضحت المنظمة أن ممارسات السلطات الإيرانية تكشف نهجا مروعا للقتل خارج نطاق القانون.

ويذكر أن طالبت منظمة "العدالة من أجل إيران" الحقوقية دول الاتحاد الأوروبي بالتدخل العاجل إزاء قمع قوات الأمن للمحتجين السلميين ضد غلاء سعر البنزين بإيران.

ودعت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات ضد قوات الأمن الإيرانية ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا في حكومة طهران، بسبب دورهما الرئيسي في قمع الاحتجاجات الشعبية على مدار الأيام الأخيرة.

وأوضحت "العدالة من أجل إيران"، في بيان لها، أن النظام الإيراني يقطع تواصل ملايين الإيرانيين مع العالم بعد فصل الإنترنت مع اندلاع الاحتجاجات، الجمعة الماضي، عقب قرار بزيادة سعر البنزين محليا بنسبة 300%.

وقدمت المنظمة الحقوقية مستندات ومقاطع مصورة موثقة إلى مسؤولين أوروبيين تظهر إطلاق عناصر قوات الأمن الرصاص الحي بوجه المحتجين في 15 مدينة ومقاطعة إيرانية على الأقل.

وأظهرت تلك الأدلة أن عناصر أمنية إيرانية اعتلت مباني حكومية، وأطلقت النار على متظاهرين في الشوارع بالأسفل، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



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كرمانشاه قوات الامن الايرانية سلميين المعارضة الايرانية 25 شخص 106 متظاهر

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