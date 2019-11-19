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كوت ديفوار تهزم غانا وتنتظر الفائز من مصر وجنوب إفريقيا في نهائي كأس الأمم الإفريقية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:44 م
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كوت ديفوار
كوت ديفوار
علاء خليف
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حسم منتخب كوت ديفوار تأهله رسميًا إلي المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بعدما تغلب علي نظيره منتخب غانا بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

وانتهي الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بنتيجة 2 / 2، حيث أنهي منتخب كوت ديفوار نتيجة الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل سجله يوسف داو مهاجم سبارتا براجا التشيكي بالدقيقة 14 من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني، استطاع منتخب غانا العودة للمباراة وإدراك هدف التعادل عن طريق اللاعب ياو يبواه بالدقيقة 51 ، وسجل يوسف داو الهدف الثاني له بالمباراة وهدف التقدم للمنتخب الإيفواري بالدقيقة 85 من زمن اللقاء.

ورفض إيفانز منساه لاعب المنتخب الغاني خسارة فريقه بالمباراة ونجح في تسجيل هدف  التعادل للبلاك ستارز بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2 / 2 وانتقلت المباراة للأشواط الإضافية لحسم المتأهل للمباراة النهائية بالبطولة.

واستمر التعادل الإيجابي 2/2 مسيطرًا على مجريات الشوطين الإضافيين بين غانا وكوت ديفوار، لتذهب المباراة لركلات الترجيح والتي ابتسمت لصالح المنتخب الإيفواري بنتيجة 3 / 2 ليتأهل لنهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ويضمن المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020).

ويواجه منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا الفائز من مباراة مصر وجنوب إفريقيا التي تنطلق بعد قليل ضمن نصف نهائي البطولة، وسيقام النهائي يوم 22 نوفمبر الجاري على ستاد "القاهرة الدولي".

بينما يلتقي منتخب غانا مع الخاسر من لقاء مصر وجنوب إفريقيا في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاث الأولي بالبطولة الإفريقية إلي الأوليمبياد.
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