تحقيقات انتحار ميكانيكي الخصوص تؤكد: أصابه الهياج قبل الانتحار

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية، في واقعة قيام ميكانيكي مريض نفسي بإشعال النيران في نفسه داخل مخزن للبلاستيك بمدينة الخصوص أن المتوفي أصيب بحالة هياج قبيل الحادث مما دفعه للانتحار.



ووتبين من التحقيقات أن أجهزة الأمن بمدينة الخصوص تلقت بلاغا بالواقعة وبالفحص، تبين قيام "خالد.ر. ن" ميكانيكي، سابق اتهامه في عدد 11 قضية "مشاجرة ومخدرات وسلاح، مسجل شقي خطر" بالتوجه إلى مخزن المواد البلاستيكية على مساحة 150 متر تقريبًا ملك "صبري م م"، حاملًا سلاح ناري بندقية خرطوش، دون إطلاق ثمة أعيرة نارية، وسلاح أبيض "سكين" وكان يعاني من حالة عدم اتزان وقام بطرد صاحب المخزن خارجه وإغلاقه من الداخل، وحال استشعاره بقيام صاحب المخزن وبعض العاملين معه بمحاولة فتح الباب لضبطه قام بإشعال النيران داخل المخزن والتى نتج عنها وفاته واحتراق جميع محتوياته.



وبسؤال مالك المخزن أيد مضمون ما أسفر عنه الفحص وأكد عدم سابقة معرفته بالمتوفي، وأنه فوجئ بدخوله المخزن عليه، ويعاني من حالة عدم إتزان وهياج وتبدو عليه علامات تعاطي المواد المخدرة، وقام بإخراجه من المخزن.



وبسؤال شاهدي الواقعة كلًا من "عماد.ح.ا" 21 عاما، سائق، و"محمود.س.ا" 17 عاما، عامل بالمخزن أيدا مضمون ما أسفر عنه الفحص وأن المتوفي كان في حالة هياج وأشعل النار في نفسه.



جري نقل جثة المتوفي إلى مستشفى بنها العام في حالة تفحم كامل، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وجري ضبط السلاح الناري وهوعبارة عن بندقية خرطوش ماركة شوت جن عيار 12، تحمل رقم وطلقة من ذات العيار وبها بعض أثار احتراق وجري التحفظ عليها، وعلى مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية.

