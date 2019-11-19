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تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH يلا كورة رابط ماتش مصر NOW

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:40 م
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بوابة الفجر
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رابط موقع يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا مباشر اليوم 19-11-2019 يلا شوت منتخب مصر بث مباشر مصر وجنوب إفريقيا في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، حيث يلتقي منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر منتخب مصر الأولمبي بدون تقطيع ويبحث الكثير من متابعي مصر وجنوب إفريقيا عن بث مباشر مباراة مصر وجنوب إفريقيا اون لاين شاشة كاملة بدون إعلانات مزعجة وتردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وجنوب إفريقيا قناة بي ان سبورت HD مجانا فضلا عن تشكيل مصر اليوم أمام جنوب إفريقيا.

يلا شوت BEIN SPORT مشاهدة مباراة مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا مباشر اليوم 19-11-2019 يلا شوت منتخب مصر بث مباشر


 
استأنف المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، تدريباته مساء السبت، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا في إطار الدور نصف النهائي لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. التفاصيل يلعب منتخب مصر الأولمبي مع نظيره الجنوب أفريقي في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للمسابقة القارية. تستضيف مصر البطولة حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، ويتأهل لأولمبياد طوكيو المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة. خاض المنتخب تدريباته بعد الحصول على راحة أمس الجمعة، عقب حسم التأهل للمربع الذهبي وتحقيق العلامة الكاملة، بعد الفوز على منتخب الكاميرون أول أمس الخميس بنتيجة 21 في ختام دور المجموعات.

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