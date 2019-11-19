Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحلام تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "انا ما استغني"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:49 م
Advertisements
أحلام
أحلام
رشا عادل
Advertisements
انتهت الفنانة أحلام، من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى بعنوان "انا ما استغني"، ولم تكشف عن اسم الآخري.

كشفت أحلام، لبرنامج "trending" أنها انتهت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "انا ما استغني"، ولم تكشف عن موعد طرحهم.

وأضافت أحلام، أنها قررت عرض الأغنية بطريقة سينجل بسبب انشغالها بحفلتها بحفلتها خلال "موسم الرياض"، وعبرت عن إعجابها بهذه الأغنية التي تتوقع نجاحها.

أغنية "انا ما استغني"، أغنية طربية رومانسية، تطرحها على طريقة، الفيديو كليب، ومن ألحان ناصر صالح، ولم تكشف عن موعد طرحها.

والجدير بالذكر أن الفنانة الأمارتية، تشارك في برنامج "the voice"، للسنة الثانية علىالتوالي، كعضو لجنة تحكيم مع الفنان حماقي، وراغب علامة، والديفا سميرة سعيد.

برنامج "the voice"، هو برنامج للمواهب الغنائية، وحقق البرنامج نسبة نجاح عالية، ويعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، يوم السبت الساعة التاسعة ونصف مسًاء.

يذكر أن آخر أعمال أحلام الشامسي ، أغنية "ابرحل"، الذي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات "الشهير"، الأغنية من كلمات حسن عبد العزيز، ومن ألحانياسر بوعلي، ومن توزيع عصام الشرايطي، ومكس جاسم، وإيقاع إبراهيم حسن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ يوم

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وجنوب افريقيا مجانا.. مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا مباشرة بالمجان

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ يوم

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ حوالي 12 ساعة

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يومين

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 5 ساعات

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ يوم

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح مثير من شوبير عن منتخب مصر وتشكيل البدري

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أحلام تعلق على أغنية "عايش سعيد" لـ عبدالمجيد عبدالله

أحلام تحيي حفلا غنائيا في الرياض

تعرف على موعد حفل أحلام في السعودية

أحلام تستعد لطرح "أبرحل"

"أبرحل" لـ أحلام يتخطى النصف مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"

أحلام تواصل العمل على ألبومها الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:59 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

07:28 م

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status