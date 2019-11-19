أحلام تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "انا ما استغني"

انتهت الفنانة أحلام، من تسجيل أغنيتين جديدتين، الأولى بعنوان "انا ما استغني"، ولم تكشف عن اسم الآخري.



كشفت أحلام، لبرنامج "trending" أنها انتهت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "انا ما استغني"، ولم تكشف عن موعد طرحهم.



وأضافت أحلام، أنها قررت عرض الأغنية بطريقة سينجل بسبب انشغالها بحفلتها بحفلتها خلال "موسم الرياض"، وعبرت عن إعجابها بهذه الأغنية التي تتوقع نجاحها.



أغنية "انا ما استغني"، أغنية طربية رومانسية، تطرحها على طريقة، الفيديو كليب، ومن ألحان ناصر صالح، ولم تكشف عن موعد طرحها.



والجدير بالذكر أن الفنانة الأمارتية، تشارك في برنامج "the voice"، للسنة الثانية علىالتوالي، كعضو لجنة تحكيم مع الفنان حماقي، وراغب علامة، والديفا سميرة سعيد.



برنامج "the voice"، هو برنامج للمواهب الغنائية، وحقق البرنامج نسبة نجاح عالية، ويعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، يوم السبت الساعة التاسعة ونصف مسًاء.



يذكر أن آخر أعمال أحلام الشامسي ، أغنية "ابرحل"، الذي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات "الشهير"، الأغنية من كلمات حسن عبد العزيز، ومن ألحانياسر بوعلي، ومن توزيع عصام الشرايطي، ومكس جاسم، وإيقاع إبراهيم حسن.



