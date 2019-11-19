محافظ بني سويف: إزالة 359 حالة منذ بدء الموجة الـ 14 لحملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ،أنه تم"اليوم الثلاثاء "إزالة 50 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 15 ألف و592 متر من أراضي أملاك الدولة بقرى( الحمًام، أشمنت، الزيتون) مركز ناصر،وذلك بواقع 43 حالة على مساحة 14672 متر من أراضي أملاك الدولة، و4 حالات تعد على مساحة 600 متر "حماية النيل"،و3 حالات على مساحة 320 متر من أراضي ولاية الري،ليصل بذلك إجمالي عدد حالات التعدي التي تمت إزالتها،"منذ بدء الموجة الـ 14 في الحادي عشر من شهر نوفمبر الحالي وحتى اليوم "إلى 359 حالة،بمراكز(الفشن،ببا وبني سويف وناصر واهناسيا، والواسطى) منها حالات صادر بشانها قررات إوزالة وحالات تم إزالتها في المهد عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة وزراعات غير جادة.



جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير اليومي الذي تعده الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة بشأن سير العمل في حملات الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت في الـ 11 من شهر نوفمبر الجاري وتستمر لمدة 15 يوما،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم.



كما أكد المحافظ على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة،مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.