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السيسي يكشف طريقة التغلب على التغيرات المناخية بشكل إيجابي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:38 م
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
أمنية فوزي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة وجود بنية أساسية لنقل الطاقة في القارة الإفريقية بالكامل، متابعًا: "سنتعامل وقتها مع تغيير المناخ بشكل إيجابي".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بقمة العشرين وإفريقيا، ببرلين، أنه يجب توفير الكهرباء للقارة الإفريقية، يجب تغيير حياة المواطنين في إفريقيا، معلقًا: "منجيش نقول لمواطن متقطعش الخشب علشان تولع بيه، ما إحنا لازم نوفر لهم الكهرباء".

وتابع: "لا نستطيع الوصول إلى بعضنا البعض في إفريقيا، سواء بالسكة الحديد أو بالطرق ويمكن بالطائرات أيضًا؛ مما يؤثر على طرق التجارة البينية بين دول القارة".

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مصر مجموعة العشرين قمة العشرين عبد الفتاح السيسي العشرين وأفريقيا السيسي في برلين

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