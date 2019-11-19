السيسي يكشف طريقة التغلب على التغيرات المناخية بشكل إيجابي





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة وجود بنية أساسية لنقل الطاقة في القارة الإفريقية بالكامل، متابعًا: "سنتعامل وقتها مع تغيير المناخ بشكل إيجابي".وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بقمة العشرين وإفريقيا، ببرلين، أنه يجب توفير الكهرباء للقارة الإفريقية، يجب تغيير حياة المواطنين في إفريقيا، معلقًا: "منجيش نقول لمواطن متقطعش الخشب علشان تولع بيه، ما إحنا لازم نوفر لهم الكهرباء".وتابع: "لا نستطيع الوصول إلى بعضنا البعض في إفريقيا، سواء بالسكة الحديد أو بالطرق ويمكن بالطائرات أيضًا؛ مما يؤثر على طرق التجارة البينية بين دول القارة".