Advertisements
السيسي يكشف طريقة التغلب على التغيرات المناخية بشكل إيجابي
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:38 م
Advertisements
أمنية فوزي
Advertisements
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة وجود بنية أساسية لنقل الطاقة في القارة الإفريقية بالكامل، متابعًا: "سنتعامل وقتها مع تغيير المناخ بشكل إيجابي".
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بقمة العشرين وإفريقيا، ببرلين، أنه يجب توفير الكهرباء للقارة الإفريقية، يجب تغيير حياة المواطنين في إفريقيا، معلقًا: "منجيش نقول لمواطن متقطعش الخشب علشان تولع بيه، ما إحنا لازم نوفر لهم الكهرباء".
وتابع: "لا نستطيع الوصول إلى بعضنا البعض في إفريقيا، سواء بالسكة الحديد أو بالطرق ويمكن بالطائرات أيضًا؛ مما يؤثر على طرق التجارة البينية بين دول القارة".
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بقمة العشرين وإفريقيا، ببرلين، أنه يجب توفير الكهرباء للقارة الإفريقية، يجب تغيير حياة المواطنين في إفريقيا، معلقًا: "منجيش نقول لمواطن متقطعش الخشب علشان تولع بيه، ما إحنا لازم نوفر لهم الكهرباء".
وتابع: "لا نستطيع الوصول إلى بعضنا البعض في إفريقيا، سواء بالسكة الحديد أو بالطرق ويمكن بالطائرات أيضًا؛ مما يؤثر على طرق التجارة البينية بين دول القارة".
Advertisements