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"مركز الطباعة والنشر" بجامعة المنيا يقدم خدماته لـ 1005 باحث

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:34 م
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الدكتور مصطفى عبد النبي
الدكتور مصطفى عبد النبي
أحمد الخميسى - محمود عمر
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اجتمع مجلس إدارة مركز الطباعة والنشر بجامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رمضان بسيوني عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد صلاح بكلية الهندسة، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، والمهندس محمد محمود خالد مدير المطبعة وعضو التوجية المالي والإداري، أعضاء المجلس؛ وذلك لمناقشة آخر التطورات التي تشهدها مطابع جامعة المنيا بأقسامها المتنوعة، كأحد الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة التي لها استقلالها الفني، والمالي، والإداري والتي تحقق أهداف الجامعة في طباعة جميع مطبوعاتها بالكليات، والإدارات، والمستشفيات الجامعية، وأعمال الامتحانات، وطباعة الرسائل العلمية.

وأكد رئيس الجامعة، أن الوحدات ذات الطابع الخاص هي استكمال لرسالة الجامعة التنويرية والبحثية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك في إطار الاستفادة من الخبرات والكفاءات الجامعية في تقديم الخدمات الاستشارية والاقتصادية للمجتمع، والتي تعتبر مطبعة الجامعة أحد هذه الوحدات التي نجحت أخيرًا في خدمة 1005 باحث، وذلك بطباعة رسائلهم العلمية ما بين ماجستير ودكتوراه، بأسعار في متناول الباحثين واقل من السعر السوقي، وذلك بحد أدنى 8 نسخ وحتى 22 نسخة لكل باحث بإجمالي 12 ألف رسالة علمية مطبوعة، هذا إلى جانب قيام المطبعة بطباعة الكتيبات والدلائل التعريفية بالجامعة، وكتيبات الفعاليات والمؤتمرات والأحداث والنشاطات والملتقيات القمية التي تشارك بها الجامعة.

وأضاف الدكتور محمد جلال، أن المطبعة تضم عدة أقسام لتقديم منتج نهائي منافس، وذلك بأقسامها والتي تشمل قسم طباعة الأفسيت والطباعة التصويرية، وقسم طباعة الديجيتال، وقسم طباعة البانرات، وقسم طباعة الرسائل العلمية "الماجستير والدكتوراة"، وقسم التجليد، بالإضافة إلى قسمي المونتاج، وتصوير الرنكات.
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مصر المنيا الدكتور مصطفى عبد النبي اخبار

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