إغلاق 25 منشأة طبية مخالفة للإشتراطات والمعايير ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، التقرير نصف الشهري لمجهودات قطاع الصحة، في مجالات تحسين الخدمة الصحية من خلال الرقابة الميدانية على مستوى الخدمة، التي تضمنت المرور على 98 منشأة طبية خاصة، وإغلاق 25 منشأة، منها مخالفة للاشتراطات والمعايير، وقامت إدارة الصيدلة بالمرور على 16 صيدلة عامة، و3 مستشفيات حكومية و7 وحدات صحية.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، شدّد على أهمية تكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المركزية والعامة والخاصة والوحدات الصحية بالقرى، مؤكدًا على أن قطاع الصحة على رأس أولويات الجهاز التنفيذي.



ونظمت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة 10 ندوات إعلامية للتوعية ببأساليب التغذية والنظافة، أضرارالزواج المبكر، أمراض الشتاء، سرطان الثدي، المراهقة، بالإضافة إلى عقد 28 ندوة تثقيفية حول مكافحة إنتقال العدوى داخل صالونات الحلاقة، التهاب اللوزتين، الإدمان، التدخين، نزلات البرد وغيرها.



كما نفذت إدارة الخدمة الاجتماعية ندوات توعوية وتثقيفية استفاد منها 850 مريضًا، وعمل مقابلة أولية لـ460 مريضًا، وقدم الإخضائيون الاجتماعيون الدعم لـ65 حالة من مرضى الدرن والجزام و340 مريض غسيل كلوى.



جاء ذلك خلال إستعراض المحافظ للتقرير النصف شهري الذي عرضه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، بشأن مجهودات قطاع الصحة، في مجالات تحسين الخدمة الصحية من خلال الرقابة الميدانية على مستوى الخدمة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمنشآت الطبية الخاصة، وتنفيذ جهود نوعية لتطوير مستوى الخدمة خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وكذا جهود مديرية الصحة في مجال الرقابة على الأسواق لضبط السلع غير الصالحة حفاظا على صحة المواطنين.