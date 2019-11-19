"زراعة المنيا" تُكرم عُمالها في احتفاليتها بـ"يوم الوفاء ورد الجميل".. صور

نظم صندوق الزمالة بكلية الزراعة جامعة المنيا، احتفالية بعنوان "يوم الوفاء ورد الجميل للعاملين والموظفين بالكلية" وذلك برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، والدكتور جمال أبو المكارم، رئيس جامعة المنيا الأسبق، والرئيس الشرفي للصندوق، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل عبد الله عميد كلية الزراعة؛ وذلك تقديرًا وعرفانًا للعاملين والموظفين المحالين للمعاش بالكلية ولما قدموه من مجهودات طيلة فترة عملهم بالكلية.



وأثنى الدكتور مصطفي عبد النبي على ما قدمه موظفو وعاملو الكلية، وإخلاصهم في عملهم حتى كانوا أحد أهم ركائز وشركاء النجاح وكانوا سببًا في ظهور كلية الزراعة بهذه الصورة المشرفة.



وكرم رئيسًا الجامعة الحالي والأسبق خلال الاحتفالية 22 موظف وعامل بالكلية، بالإضافة إلى تكريم عضو هيئة التدريس، والموظف المثالي، والأم المثالية عن أعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والعامل المثالي بالكلية.



وعلى هامش الاحتفالية أقيم حفل ختام دورة كرم القدم الخماسية للعاملين بالجامعة وذلك للعام الرابع على التوالي والذي نظمه صندوق الزمالة بالكلية، بملعب كلية التربية، للتنافس على كأس الدكتور جمال أبو المكارم، والتي فاز فيها فريق مركز تكنولوجيا المعلومات بهدفين نظيفين على فريق كلية الزراعة.



