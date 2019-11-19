لليوم الثاني محمد رمضان يتصدر الأكثر عبر "يوتيوب" بأغنية "ماني"

تداول نشطاء خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الخاص بأغنية "ماني"، وجاءت أغلب التعليقات إيجابية، في سياق مدح الأغنية، فقد عبر النشطاء عن إعجابيهم باللحن والكلمات، التي وصفها البعض بـ"الخفيفة"، وأشاد الرواد بطريقة غناء محمد رمضان، وقد وصف البعض بتوزيع أغنية "ماني" بالجديد والمميز.





يشار إلى أن أخر أعمال محمد رمضان، هو فيديو كليب أغنية "السلطان"، الذي طرحه من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ووقد شاركه في الغناء لأول مرة المطربة الشابة نورا ستارز، وكان محمد رمضان تعاون قبل كليب "السلطان" مع المطرب المغربي سعد لمجرد خلال أغنية "إنساي"، وهي أول تعاون بينهم، ولاقت رواجا كبيرا لدى جمهور رمضان ولمجرد عبر مواقع التواصل الااجتماعي.



