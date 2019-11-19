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لليوم الثاني محمد رمضان يتصدر الأكثر عبر "يوتيوب" بأغنية "ماني"
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:32 م
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محمد خالد الشرقاوي
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تصدرت أغنية "ماني" للفنان محمد رمضان، "تريند" الأكثر بحثًا، لليوم الثاني، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعد أن طرحها رمضان، من خلال قناته الرسمية، منذ أربعة أيام، وحصل مقطع الفيديو على أكثر من مليون ونصف مشاهدة.
تداول نشطاء خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الخاص بأغنية "ماني"، وجاءت أغلب التعليقات إيجابية، في سياق مدح الأغنية، فقد عبر النشطاء عن إعجابيهم باللحن والكلمات، التي وصفها البعض بـ"الخفيفة"، وأشاد الرواد بطريقة غناء محمد رمضان، وقد وصف البعض بتوزيع أغنية "ماني" بالجديد والمميز.
يشار إلى أن أخر أعمال محمد رمضان، هو فيديو كليب أغنية "السلطان"، الذي طرحه من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ووقد شاركه في الغناء لأول مرة المطربة الشابة نورا ستارز، وكان محمد رمضان تعاون قبل كليب "السلطان" مع المطرب المغربي سعد لمجرد خلال أغنية "إنساي"، وهي أول تعاون بينهم، ولاقت رواجا كبيرا لدى جمهور رمضان ولمجرد عبر مواقع التواصل الااجتماعي.
يذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد للسفر إلى المملكة العربية السعودية، خلال الأيام المقبلة، لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، لأول مرة بالسعودية، وذلك يوم الخميس 21 من شهر نوفبمر الجارى، ومن المقرر أن يقدم رمضام الحفل على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية، ويأتي حفل محمد رمضان ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.
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