الدفاع الروسي ينتقد اعلان تركيا القيام بعملية عسكرية في سوريا

انتقدت وزارة الدفاع الروسية، مساء الثلاثاء، اعلان تركيا القيام بعملية عسكرية جديد شمال شرقي سوريا بزعم تطهيرها من المسلحين الأكراد.

وقالت موسكو، الثلاثاء، إن تعهد تركيا بالقيام بعملية جديدة في شمال سوريا، إذا لم يجر تطهيرها من المسلحين الأكراد، أثار دهشتها، وحذرت من أن مثل هذه الخطوة ستضر بجهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن موسكو نفذت بالكامل التزاماتها بموجب اتفاق أبرمه الرئيس فلاديمير بوتن مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكرت رويترز.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان: "بفضل مجموعة الإجراءات التي نفذتها روسيا الاتحادية، أمكن تحقيق درجة كبيرة من الاستقرار في الوضع".

وأضاف أن "دعوة وزير الخارجية التركي لعمل عسكري لن يكون من شأنها سوى تصعيد الوضع في شمال سوريا بدلا من حل الأمور بالشكل المنصوص عليه في مذكرة تفاهم مشتركة وقعها الرئيسان الروسي والتركي".





ونُقل عن وزير الخارجية التركي "ميفلوت كافوس أوغلو" قوله يوم الاثنين، إن بلاده ستشن عملية عسكرية جديدة في شمال شرق سوريا إذا لم يتم تطهير المنطقة من ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية.