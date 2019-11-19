عمر خيرت يصف شعوره بعد مشاركته في فيلم "الممر"

وصف الموسيقار عمرو خيرت شعوره أثناء مشاركته في فيلم "الممر"، من خلال تقديم الموسيقى التصويرية للفيلم، وذلك خلال لقاء خاص لبرنامج "Arab Wood" الذي يُذاع على شاشة قناة "روتانا سينما".



قال الموسيقار عمر خيرت: "حسيت إن أنا جندي، من ضمن جنود كتيبة الصاعقة، فالإحساس ده كان مهم جدا بالنسة لي، إن أنا أبقى عايش الفيلم اللي بشتغل عليه".



حقق فيلم "الممر" نجاحا كبيرا بعد عرضه في صالات العرض السينمائي، ويُعد الفيلم من أضخم الأفلام السينمائية إنتاجًا، في تاريخ مصر بميزانية تجاوزت الـ100 مليون جنيه مصري.



صُور الفيلم في خمس مدن هي السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية، والقاهرة، وذهب طاقم التمثيل لمدرسة الصاعقة لعمل التدريبات المكثفة لحمل السلاح وإطلاق النار.



يصنف الفيلم بأنه درامي حربي مصري، من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ومن بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني.