أنجيلا ميركل توجه الشكر للسيسي في قمة العشرين وإفريقيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن المبادرات الإفريقية المطروحة لإفريقيا منطلقة من التجارة الخارجية، بالإضافة إلى المبادرات المطروحة من الرئاسة الألمانية، معلقة: "هناك هيمنة على هذه المبادرات من ناحيتنا".



وأضافت "ميركل"، خلال كلمتها بفعاليات قمة العشرين وإفريقيا، أن هناك مشروعات جيدة تخص الاقتصاد الألماني والاقتصاد الأوروبي عامة، وأن هناك توجه للاستثمار في إفريقيا.



ووجهت الشكر للبنك الإفريقي للتنمية؛ لمساهمته في هذه القضايا، قائلة: "يسعدني أنكم مستعدين لطرح آرائكم علينا، وهناك نتائج سنراها، حيث أن هناك الكثير من التفاهم بين الدول الأوروبية والإفريقية".



كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، قائلة: "لكم جزيل الشكر، ولرؤوساء الدول الذين مثلوا إفريقيا، وشجعوا التعاون الاقتصادي بين أوروبا وإفريقيا، مؤكدة أنها خطوة عملاقة".

