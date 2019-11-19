Advertisements
Advertisements
Advertisements

أنجيلا ميركل توجه الشكر للسيسي في قمة العشرين وإفريقيا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:56 م
Advertisements
السيسي وأنجيلا ميركل
السيسي وأنجيلا ميركل
أمنية فوزي
Advertisements
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن المبادرات الإفريقية المطروحة لإفريقيا منطلقة من التجارة الخارجية، بالإضافة إلى المبادرات المطروحة من الرئاسة الألمانية، معلقة: "هناك هيمنة على هذه المبادرات من ناحيتنا".

وأضافت "ميركل"، خلال كلمتها بفعاليات قمة العشرين وإفريقيا، أن هناك مشروعات جيدة تخص الاقتصاد الألماني والاقتصاد الأوروبي عامة، وأن هناك توجه للاستثمار في إفريقيا.

ووجهت الشكر للبنك الإفريقي للتنمية؛ لمساهمته في هذه القضايا، قائلة: "يسعدني أنكم مستعدين لطرح آرائكم علينا، وهناك نتائج سنراها، حيث أن هناك الكثير من التفاهم بين الدول الأوروبية والإفريقية".

كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، قائلة: "لكم جزيل الشكر، ولرؤوساء الدول الذين مثلوا إفريقيا، وشجعوا التعاون الاقتصادي بين أوروبا وإفريقيا، مؤكدة أنها خطوة عملاقة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قمة برلين قمة العشرين عبد الفتاح السيسي انجيلا ميركل العشرين وأفريقيا الرئاسة الالمانية اتحاد أفريقي

أخبار تهمك

«يلا شووت» NOW Ghana مشاهدة مباراة غانا وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط طريق مصر LIVE

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ يوم

عاجل.. تصريح مثير من شوبير عن منتخب مصر وتشكيل البدري

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ يوم

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 4 ساعات

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ يوم

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ يوم

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ يوم

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يومين

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 21 ساعة

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

موضوعات متعلقة

ألمانيا: ميركل تستضيف قمة استثمارية حول أفريقيا في برلين

"مصر الأسرع تطويرًا للبنية التحتية".. أبرز رسائل الجلسة الافتتاحية لقمة الاستثمار في أفريقيا

آخرهم على هامش مؤتمر ميونيخ.. قمم جمعت السيسي وميركل

غدًا.. السيسي يصل برلين للمشاركة في اجتماعات قمة العشرين وأفريقيا

عاجل.. السيسي يتوجه إلى ألمانيا

شاهد | تفاصيل زيارة السيسي لـ ألمانيا.. والجالية المصرية تستقبل الرئيس بالأغاني الوطنية وهتافات "تحيا مصر"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:59 م

«يلا شووت» NOW Ghana مشاهدة مباراة غانا وكوت ديفوار بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط طريق مصر LIVE

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

07:28 م

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status